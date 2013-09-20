Сергей Носов вынес острые проблемы Нижнего Тагила на обсуждение в министерство финансов области

На рассмотрение выносились все разногласия, необходимо было максимально достоверно и сбалансировано рассчитать бюджет следующего года. В целом, за две недели работы согласительных комиссий было рассмотрены самые насущные вопросы 64 территорий Свердловской области. Они касались проблем благоустройства, содержания дополнительно введенных мест в детских садах и школах, погашения задолженности по ТЭР, мероприятий пожарной безопасности, возможности проектирования и строительства новых объектов и многого другого.

А на днях как раз были заслушаны девять муниципалитетов, в числе которых наш Нижний Тагил. К слову, Сергей Носов, Глава города, вынес на обсуждение самые острые и финансовоемкие проблемы.

Он говорил о необходимости ремонта объектов гидротехнических сооружений, об организации мест захоронения, озеленении и многом другом. Как сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области, часть проблем были сняты при рассмотрении оценки расходных полномочий муниципалитета, другие будут рассматриваться в рамках формирования программ - во время дальнейшей работы над бюджетом.

Напомним, что на первом, установочном заседании согласительной комиссии министр финансов региона Галина Кулаченко подчеркнула:

Формирование бюджета должно быть взвешенным. Сегодняшняя установка Правительства региона - осторожно подходить к расходным обязательствам, поэтому просим основываться в своих предложениях на принципах эффективности и экономии.