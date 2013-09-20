Злой сентябрь в Нижнем Тагиле: туман и минусовая температура (ФОТО)
20 сентября 2013, 09:00Общество
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Где-то бархатный сезон, а в Нижнем Тагиле люди ощущают на своей коже, что такое уральская осень.
Несмотря на то, что сентябрь подходит к концу, мало кто был готов сегодняшним природным каверзам. Во-первых, на город опустился туман, еще буквально час назад ничего не было видно на расстоянии двух метров. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и видно уже хотя бы на 20 метров вперед.
Тем не менее, на дорогах участникам движения стоит вести себя крайне внимательно и осмотрительно. В тумане расстояния кажутся больше, а красный сигнал светофора можно перепутать с желтым, та же история с зеленым - свет рассеивается.
Что касается еще одного сюрприза - минусовая температура. Все это окончательно уверило тагильчан в том, что лето кончилось, а впереди зима.
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