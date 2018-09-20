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График переноса праздничных выходных в 2019 году одобрен РТК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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График переноса праздничных выходных в 2019 году одобрен РТК

Сегодня, 08:40Общество
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