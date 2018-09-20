График переноса праздничных выходных в 2019 году одобрен РТК

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Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переноса выходных, которые выпадают на праздники.
В 2019 году некоторые праздничные дни совпадают с выходными. В связи с этим планируется 5 и 6 января (суббота и воскресенье) перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятница).
23 февраля выпадает на субботу, его предлагают перенести на пятницу, 10 мая, сообщает ТАСС.
В итоге планируется, что россияне в 2019 году будут отдыхать:
- С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
- 23 и 24 февраля;
- с 8 по 10 марта;
- с 1 по 5 мая;
- с 9 по 12 мая;
- 12 июня;
- со 2 по 4 ноября.
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