Нижнетагильский ХК «Спутник» может быть признан банкротом из-за долгов по экипировке
Сегодня, 11:00Общество
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Иск о признании банкротом хоккейного клуба «Спутник» в Нижнем Тагиле подан в Арбитражный суд Свердловской области компанией по оптовой торговле спортивной экипировкой из-за долга в 8,8 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2017 между ХК «Спутник» и «Уральской хоккейной компанией», занимающейся продажей спорттоваров, возник экономический спор. Клуб не оплатил часть приобретенного у компании товара на сумму 8,8 млн рублей.
18 сентября УХК подала в Арбитражный суд иск о признании хоккейного клуба банкротом. Решение по данному делу может быть вынесено на следующей неделе, пишет Ura.ru.
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