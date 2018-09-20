Потеря прибыли и конфликты с жителями: с какими проблемами столкнулась ГК ПИК

Так, у ГК ПИК чистая прибыль за прошлый год сократилась в шесть раз и едва превысила три миллиарда рублей.

По словам президента Гильдии риелторов Москвы Сергея Саяпина, новые правила, отменяющие договоры долевого участия, когда клиент мог сам финансировать стройку, несут за собой большие риски для крупных строительных компаний.

Для ликвидности своих проектов они поднимут стоимость жилья, что не может не сказаться на интересе клиентов. И в случае низких продаж, их ждет большая потеря прибыли, отмечает генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

Как сообщает источник телеканала «360», в сфере недвижимости проблемы могут возникнуть даже у такой крупной компании, как ГК ПИК. Уже сейчас ходят слухи о тяжелых временах застройщика.Серия слияний и поглощений, основным из которых стало приобретение своего главного конкурента - компании «Мортон», позволила ГК выбиться в лидеры сегмента. Однако в прошлом году чистая прибыль сократилась почти в шесть раз. Но это не помешало президенту ГК ПИК Сергею Гордееву увеличить свою долю до 74,6%, потратив 47 миллиардов рублей на выкуп акций Александра Мамута и Микаила Шишханова.

По информации Telegram-канала «Футляр от виолончели», именно эти нецелевые расходы средств вызвали обыски в офисах группы в конце 2017 года. Отмечается, что правоохранительные органы уже не впервые проводят такую операцию на территории застройщика.Однако в самой ПИК утверждают, что компания ведет абсолютно прозрачный бизнес и отрицает все обвинения в свой адрес. Сейчас строятся ЖК «Люблинский Парк», «Михайловский Парк», «Белая дача парк». Вот только все они начинают первый этап строительства и ГК активно ведет их продажу, собирая деньги с будущих жильцов.