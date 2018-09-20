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Потеря прибыли и конфликты с жителями: с какими проблемами столкнулась ГК ПИК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Потеря прибыли и конфликты с жителями: с какими проблемами столкнулась ГК ПИК

Сегодня, 23:18Общество
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