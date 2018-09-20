Потеря прибыли и конфликты с жителями: с какими проблемами столкнулась ГК ПИК
В России продолжает лихорадить рынок недвижимости. По мнению экспертов, большим компаниям-застройщикам в новых условиях будет сложно распродать крупные объекты и получить деньги на новое строительство.
Так, у ГК ПИК чистая прибыль за прошлый год сократилась в шесть раз и едва превысила три миллиарда рублей.
По словам президента Гильдии риелторов Москвы Сергея Саяпина, новые правила, отменяющие договоры долевого участия, когда клиент мог сам финансировать стройку, несут за собой большие риски для крупных строительных компаний.
Для ликвидности своих проектов они поднимут стоимость жилья, что не может не сказаться на интересе клиентов. И в случае низких продаж, их ждет большая потеря прибыли, отмечает генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
Как сообщает источник телеканала «360», в сфере недвижимости проблемы могут возникнуть даже у такой крупной компании, как ГК ПИК. Уже сейчас ходят слухи о тяжелых временах застройщика.Серия слияний и поглощений, основным из которых стало приобретение своего главного конкурента - компании «Мортон», позволила ГК выбиться в лидеры сегмента. Однако в прошлом году чистая прибыль сократилась почти в шесть раз. Но это не помешало президенту ГК ПИК Сергею Гордееву увеличить свою долю до 74,6%, потратив 47 миллиардов рублей на выкуп акций Александра Мамута и Микаила Шишханова.
По информации Telegram-канала «Футляр от виолончели», именно эти нецелевые расходы средств вызвали обыски в офисах группы в конце 2017 года. Отмечается, что правоохранительные органы уже не впервые проводят такую операцию на территории застройщика.Однако в самой ПИК утверждают, что компания ведет абсолютно прозрачный бизнес и отрицает все обвинения в свой адрес. Сейчас строятся ЖК «Люблинский Парк», «Михайловский Парк», «Белая дача парк». Вот только все они начинают первый этап строительства и ГК активно ведет их продажу, собирая деньги с будущих жильцов.
Подозрение вызывают и методы, которые ГК использует при застройке. Так, компания приобрела участок земли в Дмитровском районе Москвы и под угрозой сноса оказались парк «Ветеран» и бывший военный госпиталь. Несмотря на просьбы и петиции местных жителей, которые пытались защитить экосистему района, в августе 2018 года разрешение на использование участка под строительство компания все же получила. От действий ПИК страдает и экология – так, застройка в Мякининской пойме, расположенной возле Рублевской водопроводной станции, может загрязнить питьевую воду, которая попадает в квартиры сотен тысяч москвичей. Митингуют и жители Кунцево, по их словам, ГК буквально захватила большую территорию около жилых домов, оградив несколько детских площадок и часть двора. Среди недовольных был и член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он отметил, что ПИК нарушает все строительные нормы, а своим самовольным захватом земли только подтверждает трудное финансовое положение компании.