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Решение суда об освобождении убийцы из Ревды Николая Смовжа отменено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Решение суда об освобождении убийцы из Ревды Николая Смовжа отменено

Сегодня, 15:30Общество
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