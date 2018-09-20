Решение суда об освобождении убийцы из Ревды Николая Смовжа отменено

Синарский районный суд Каменска-Уральского постановил освободить от отбывания наказания организатора серии убийств и кровавых разборок, происходивших на территории Свердловской области с середины 1990-х. 23 мая 2016 года убийца был приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Причиной такого решения суда стала болезнь осужденного.

Однако Свердловский областной суд отменил освобождение Николая Смовжа по апелляционному представлению прокурора, который указал, что совершая преступление, подсудимый уже знал о своем заболевании.

Кроме того, освобождение Смовжа от наказания на 14 лет и 10 месяцев и 11 дней не отвечает смыслу правосудия и принципу неотвратимости наказания. Помимо этого, сторона обвинения добавила, что подсудимый получает лечение, соответствующее профилю заболевания, находясь в местах лишения свободы.