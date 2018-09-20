Родители екатеринбургских школьников получили памятки о комендантском часе

В одной из екатеринбургских школ родителям было предложено подписать памятку о комендантском часе, который действует в регионе на основании закона Свердловской области от 16 июля 2009 г. №73-ОЗ.

В выдержке из нормативного акта сказано, что комендантский час действует с 1 октября с 22:00 вечера до 06:00 утра. В это время запрещается нахождение несовершеннолетних детей на улицах города без сопровождения взрослых. С 1 мая начало комендантского часа отодвигается на час вперёд – с 23:00 до 06:00.

Фото: «Уралинформбюро»

Помимо этого, в памятке отмечается, что детям запрещается участвовать в митингах или флэшмобах, а также просматривать и активно принимать участие в интернет-ресурсах экстремистской направленности. В департаменте образования Екатеринбурга по поводу наличия данной памятки отметили, что вопросы информирования родителей о безопасности являются необходимыми, сообщает «Уралинформбюро».