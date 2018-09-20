Сергей Цветков возглавил Нижнетагильскую филармонию

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17 сентября в должность вступил новый руководитель Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков.
Сюжеты: Нижний Тагил
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Сергей Цветков в результате конкурсного отбора назначен на должность руководителя филармонии в Нижнем Тагиле. Ранее он в течение пяти лет руководил музыкальной школой №3, которая находится на Тагилстрое.
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Видео: «Тагил-ТВ»
У Цветкова два высших образования. С 17 сентября новый директор вступил в должность. Предыдущая управляющая учреждением Анна Горнакова покинула свой пост после расторжения трудового договора с мэрией спустя 10 лет работы, сообщает «Тагил-ТВ».
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