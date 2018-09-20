Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Таковы правила: курсантка автошколы Нижнего Тагила отстранена от уроков вождения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
295a076b 4651 42cf a1c5 65b27e18e019 jpg 940x1000 stretch 1 q92

Таковы правила: курсантка автошколы Нижнего Тагила отстранена от уроков вождения

Сегодня, 17:21Общество
Читайте
также
Пошатнувшиеся кресла, крепкие стены и кладбище животных: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: пожилые люди, фотовыставки и опера в кино
Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле