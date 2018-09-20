Таковы правила: курсантка автошколы Нижнего Тагила отстранена от уроков вождения

Жительница Нижнего Тагила прошла всю теорию в автошколе «Авто-Премиум», и ей оставалось около 30 часов вождения. Однако после трёх пропусков ей позвонили и сообщили, что она отстранена от дальнейшего обучения.

Получилось так, что она пропустила одно занятие не могла уехать с Большой Лаи, сняли автобус, домой попали только в 9 часов вечера. Во второй раз не смогла прийти из-за болезни, надо за два дня сообщать об этом. Смешно, сегодня ты здоровый, а завтра…, рассказала мать курсантки в группе «Черный список Тагила».

В автошколе на этот счёт существует особый распорядок:

У нас существует такое правило, если у человека три неявки подряд, то нужно подойти к руководителю, пояснила директор автошколы Наталья Парамонова.

Мать курсантки уверяет, что в автошколе не шли на контакт с их семьёй:

Пыталась решить эту проблему с директором, дочери сказали позвонят, прошел год, тишина, телефоны игнорировали, инструктор вообще не разговаривал, пожаловалась женщина.

В автошколе, наоборот, сообщили, что ни сама курсантка, ни её мать не были доступны для общения.

Собственно говоря, мы их вызывали. Они не шли на контакт. Мы с ними пытались созвониться: мама не отвечает совсем, возможно, дочь указала неверный номер или ещё что-то. Саму дочь на занятия записать было очень проблематично: постоянно ей некогда, постоянно не может. Человека записывают в график, а он за час звонит и предупреждает. Она ведь не час назад заболела, а несколько раньше, когда можно было предупредить, отметила Наталья Парамонова.

В автошколе заверили, что за годы работы у их учеников происходили разные ситуации, но в итоге все проблемы удавалось решить именно через общение и сотрудничество.

Каждая неявка просматривается индивидуально. Если у человека действительно экстренная и уважительная причина, мы не ставим неявку. Этот вопрос вообще можно решить по телефону. Просто нужно подойти в автошколу и решить проблему, а не отписываться где-то там, что их не принимают и не пускают,сообщила директор автошколы.

Мать ученицы автошколы призналась, что хочет, чтобы дочь вернулась в учебный процесс. Женщина поделилась с редакцией TagilCity.ru, что она сама собиралась сходить к директору:

Дочь говорила сама разберется, меня не пускала. Хотела бы ее восстановить.

В автошколе уверяют, что преград к восстановлению не видят.

Им нужно просто подойти в автошколу, чтобы разобраться в этой ситуации. В комментариях люди советовали: «Можете не ходить, а потом прийти всё сдать». Мы такое не практикуем. Смысл идти на экзамен после пропусков? Мы нацелены на результат. Нам нужно, чтобы люди сдавали экзамен,прокомментировала конкретный случай Наталья Парамонова.

Также Наталья Парамонова подчеркнула, что иногда тагильчане приводят на уроки своих детей, не заинтересованных в получении новых знаний.