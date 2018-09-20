«Триада-Холдинг Урал» задолжала работникам в Березовском 618 тыс. рублей

Прокуратура Березовского в ходе проверки установила, что ООО «Триада-Холдинг Урал» имеет задолженность по зарплате перед 12 сотрудниками на сумму 618 тыс. рублей.

В адрес директора организации было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, было возбуждено административное дело в отношении бухгалтера ООО «Триада-Холдинг Урал».