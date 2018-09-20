«Триада-Холдинг Урал» задолжала работникам в Березовском 618 тыс. рублей

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В Березовском предприятие ООО «Триада-Холдинг Урал» не выплачивало 12 сотрудникам зарплату, долг составил 618 тыс. рублей.
Прокуратура Березовского в ходе проверки установила, что ООО «Триада-Холдинг Урал» имеет задолженность по зарплате перед 12 сотрудниками на сумму 618 тыс. рублей.
В адрес директора организации было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, было возбуждено административное дело в отношении бухгалтера ООО «Триада-Холдинг Урал».
В результате принятых мер, предприятие полностью погасило долг по зарплате, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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