Жительница Ревды не заплатила налоги и лишилась BMW

На автомобиль наложили арест судебные приставы. Свердловчанка добровольно предоставила машину, которая была отправлена на спецстоянку.

В случае, если долг в 1,2 млн не будет погашен, машина будет продана на аукционе, пишет «Вечерний Екатеринбург».