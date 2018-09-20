Жительница Ревды не заплатила налоги и лишилась BMW

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Жительница Ревды лишилась BMW Х3 за задолженность по налоговым выплатам в размере 1,2 млн рублей.
На автомобиль наложили арест судебные приставы. Свердловчанка добровольно предоставила машину, которая была отправлена на спецстоянку.
В случае, если долг в 1,2 млн не будет погашен, машина будет продана на аукционе, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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