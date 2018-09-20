Жительница Серова украла золотую сережку у знакомой во время ее драки с дочерью

Женщина вместе со своей дочерью и ее подругами устроили застолье, которое закончилось потасовкой между матерью и дочерью. Во время драки дочка нанесла матери удар в ухо, одна сережка оборвалась и упала на пол, но женщина этого не заметила.

Когда гости ушли потерпевшая заметила, что украшения нет и попыталась найти его. Позвонив дочери и ее подругам, женщина не выяснила, где сережка и решила пойти в ломбард, чтобы сдать вторую.

Жительница Серова обратилась в полицию, увидев, что ранее пропавшая сережка, находится на витрине ломбарда. Следователи установили, что украшение взяла одна из гостивших у потерпевшей в тот вечер.