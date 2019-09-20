15 тагильчан обратились за помощью к Владиславу Пинаеву на личном приеме граждан
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел личный прием граждан, к главе города со своими проблемами пришли 15 человек, пишет «Тагильский рабочий».
Жители дома на улице Зари в Нижнем Тагиле сообщили об отсутствии холодного водоснабжения из-за отключения реле насоса. Оно создает шум, который мешает соседям. Горожане обращались в управляющую компанию и еще несколько инстанций. На приеме у градоначальника выяснилось, что с УК все же достигнута договоренность о замене насоса.
Также к главе пришла горожанка, воспитывающая детей-инвалидов. Женщина попросила оказать помощь в улучшении жилищных условий. Разбитую дорогу на улице Заречной и отсутствие детских площадок с Владиславом Пинаевым обсудил председатель ТОС «Кирпичный» Максим Андросов. Мэр Нижнего Тагила привел в пример ТОС «Пограничный» и предложил Андросову подготовить проект реконструкции со своей стороны поддержать инициативы горожан. Касательно ремонта дороги Пинаев отметил, что есть шанс включить ее в проект БКАД.
К мэру обратились жители дома № 2 на улице Ильича. Они рассказали, что здание нуждается в капитальном ремонте, однако сроки переносятся с 2014 года, теперь дата капремонта — 2040 год. Связано это с тем, что здание является памятником архитектуры.
Компания «Стройкомплекс» получила лицензию, дающую право готовить проекты для таких объектов. Необходимые для этого средства будут учтены в ближайшей корректировке бюджета. Как только будет готов проект, дом сможет попасть в программу «Развитие комфортной городской среды» и будет отремонтирован, как объект культурного наследия. Вероятнее всего, ремонт будет проведен в 2020 году,заверил обратившихся мэр.