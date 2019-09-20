15 тагильчан обратились за помощью к Владиславу Пинаеву на личном приеме граждан

Жители дома на улице Зари в Нижнем Тагиле сообщили об отсутствии холодного водоснабжения из-за отключения реле насоса. Оно создает шум, который мешает соседям. Горожане обращались в управляющую компанию и еще несколько инстанций. На приеме у градоначальника выяснилось, что с УК все же достигнута договоренность о замене насоса.

Также к главе пришла горожанка, воспитывающая детей-инвалидов. Женщина попросила оказать помощь в улучшении жилищных условий. Разбитую дорогу на улице Заречной и отсутствие детских площадок с Владиславом Пинаевым обсудил председатель ТОС «Кирпичный» Максим Андросов. Мэр Нижнего Тагила привел в пример ТОС «Пограничный» и предложил Андросову подготовить проект реконструкции со своей стороны поддержать инициативы горожан. Касательно ремонта дороги Пинаев отметил, что есть шанс включить ее в проект БКАД.

К мэру обратились жители дома № 2 на улице Ильича. Они рассказали, что здание нуждается в капитальном ремонте, однако сроки переносятся с 2014 года, теперь дата капремонта — 2040 год. Связано это с тем, что здание является памятником архитектуры.