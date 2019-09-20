АК «Россия» отметили премией за повышение транспортной доступности регионов РФ

Премию учредили в Центре стратегических разработок в гражданской авиации, пишет rostovgazeta.ru. Каждый год ее удостаиваются авиакомпании, формирующие эффективные маршрутные сети - таким образом они повышают транспортную доступность регионов РФ и зарубежья. Так, АК «Россия» обеспечиваются полеты из города Санкт-Петербург по 54-м маршрутам, в том числе, по 30 международным.

Сейчас «Россия» (дочерняя структура «Аэрофлота») является крупнейшим перевозчиком северо-западной части нашей страны, примерно треть от общего количества обслуженных в аэропорту Пулково пассажиров приходится именно на нее. По этой причине премию авиакомпании вручили за «вклад в развитие транспортного хаба в Санкт-Петербурге».

Признание экспертов авиакомпания получила не в первый раз. Так, в этом году году бренд «России» включили в топ-50 ценнейших брендов нашей страны по версии международной консалтинговой компании Brand Finance, также перевозчик был поставлен во главе «Рейтинга брендов Петербурга» издания «Деловой Петербург» в номинации «Транспорт». Компания удостоилась премии Skyway Service Award сразу по ряду номинаций. Речь идет о «Лучшей авиакомпания на туристических направлениях», «Лучшием эконом-классе, внутренних регулярных перевозках».

Авиакомпания находится в топ-3 лучших перевозчиков РФ. В 2018-м году «Россией» было обслужено более 11 миллионов пассажиров, она также заняла лидирующие позиции по трансферу через базовый аэропорт. Кроме всего, авиакомпания выступает официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит» из Северной столицы.

В июне этого года исследовательским агентством JACDEC был представлен рейтинг самых безопасных мировых авиакомпаний. Специалисты проанализировали сведения обо всех авиационных чрезвычайных ситуациях и уровня обеспечения перевозчиками безопасности. Среди всех авиаперевозчиков нашей страны «Россия» стала одним из лидером мирового рейтинга и получила 47-е место.