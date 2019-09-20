Актеру Павлу Устинову изменили меру пресечения

Напомним, Павел Устинов был задержан во время несогласованной акции протеста 3 августа в районе Пушкинской площади. По версии следствия, актёр оказывал сопротивление бойцам Росгвардии, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Обвиняемый в суде не признал вину. Он говорил, что не участвовал в митинге, а ждал друга возле метро. Эту версию поддержали свидетели, видевшие момент задержания. Помимо этого судья Тверского суда Алексей Криворучко отказался рассматривать видео с моментом задержания в качестве доказательства.

Многие известные актеры и музыканты поддержали Павла Устинова, а приговор вызвал общественный резонанс. 17 и 18 сентября сентября В Москве проходили одиночные пикеты за освобождение Устинова. А Константин Райкин, у которого учится Устинов, поручился за него.