Ливинский поделился с Путиным результатами централизации управления электросетями

Так, пишут “Новые известия”, проект рассчитан на централизацию управления сетями, создание городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электросетей, объединение активов. Президент России дал положительную оценку синергетическим эффектам от применения подобной модели управления на все регионы страны до 2030 года.

В Удмуртии «Россети» уже задействовали российские инновационные решения, значительно увеличившие показатели надежности и эффективности электроснабжения. Воплощение социально-значимых проектов на территории Удмуртии обеспечила консолидация активов компании.

По словам Павла Ливинского, объединенный региональный бюджет до 2020 года пополнится на 3,5 миллиарда рублей, налоговые поступления при этом повысятся на 40%. Для потребителей также будет выгода: уменьшится продолжительность и частота сбоев в энергоснабжении, и в 1,5 раза снизится период новых техподключений – с 90 до 60 дней. Вместе с тем, руководитель энергохолдинга заявил об интеграции высоких технологий в деятельность компании. На примере Ижевского городского диспетчерского пункта он показал особенности интеллектуального управления инфраструктурой. При этом, был затронут и пилотный проект внедрения дорожного и уличного освещения в единый сетевой комплекс Удмуртии, реализованный в Ижевске.

Глава «Россетей» заявил о том, что сокращение потребления в рамках воплощения концессионной инициативы составит 35%, а себестоимость содержания уличного освещения снизится на 30% относительно текущей.

Помимо того, Александр Бречалов отметил, что на вырученные от реализации электросетей 3,3 млрд рублей в столице Удмуртии и Воткинске осуществляется масштабная кампания по реконструкции социальных объектов: в скором времени в Удмуртии реконструируют 251 школу, 253 детских сада, 217 больниц и поликлиник, а также библиотеки, спорткомплексы и дома культуры.