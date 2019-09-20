Мэр Нижнего Тагила поручил посчитать стоимость ночного освещения на 2019–2020 годы

На данный момент освещение города ведётся по установленному графику, утвержденному постановлением. В ночное время суток с 00:30 до 05:30 свет отключается. За семь месяцев текущего года затраты составили более 50 млн рублей. Напомним, в 2018 году в наружное освещение по аналогичному графику вложили порядка 80 млн рублей.

Если брать весь ночной период, то сумма этого года будет более 150 млн по предварительным подсчетам, сообщил представитель Службы заказчика.

Владислав Пинаев поручил Службе заказчика сделать расчеты на 2020 год по стопроцентному освещению города. А также без учета освещения дворовых территорий в ночной период, данную сумму можно вычислить, сделав месячный тест.

Есть ещё один нюанс. Освещая общественные территории, мы позволяем асоциальным группам лиц, в том числе любителям распивать спиртные напитки и наркоманам, так сказать, культурно проводить время при освещенности. В темное время они не будут сидеть, а когда светло, им хорошо, особенно в теплое время — «собирайся не хочу называется»,сказал Владислав Пинаев.