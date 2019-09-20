СК проведет проверку в связи с получением ожогов туристами из Екатеринбурга
Сегодня, 19:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по инциденту с детьми из Екатеринбурга, которых в Турции облили горячим маслом, сообщает пресс-служба СК.
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Бастрыкин поручил взять на контроль расследование инцидента, который произошел на одном из турецких курортов, и тщательно разобраться во всех обстоятельствах дела.
Пострадавшие были госпитализированы в турецкую больницу. Одна пострадавшая уже выписана, двое детей находятся в больнице. У одного ребенка ожоги второй и третьей степени 27% кожи, у второго обгорели рука и голова — 16% кожи. Как только детям станет лучше, их транспортируют в Екатеринбург.
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