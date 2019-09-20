СК проведет проверку в связи с получением ожогов туристами из Екатеринбурга

Бастрыкин поручил взять на контроль расследование инцидента, который произошел на одном из турецких курортов, и тщательно разобраться во всех обстоятельствах дела.

Пострадавшие были госпитализированы в турецкую больницу. Одна пострадавшая уже выписана, двое детей находятся в больнице. У одного ребенка ожоги второй и третьей степени 27% кожи, у второго обгорели рука и голова — 16% кожи. Как только детям станет лучше, их транспортируют в Екатеринбург.