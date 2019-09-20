Суд признал незаконной покупку «Тойоты» за 2,2 миллиона рублей мэрией Тавды
Арбитражный суд Свердловской области признал незаконной сделку администрации Тавдинского ГО по покупке дорогостоящей «Тойоты», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Между МКУ «Управление технического обеспечения» Тавдинского ГО и ООО «РЕМАГ 2» был заключен контракт на поставку автомобиля «Тайота Камри» стоимостью 2,2 миллиона рублей.
В ходе прокурорской проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере закупок установлено, что совокупность технических характеристик поставляемого товара соответствует транспортному средству только одной модели одного производителя и в конкретной комплектации. Это является нарушением действующего законодательства. В связи с этим надзорное ведомство направило в суд иск о признании сделки недействительной.
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал муниципалитет вернуть машину продавцу, на последнего возложено обязательство по возврату денег покупателю.