Суд признал незаконной покупку «Тойоты» за 2,2 миллиона рублей мэрией Тавды

В ходе прокурорской проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере закупок установлено, что совокупность технических характеристик поставляемого товара соответствует транспортному средству только одной модели одного производителя и в конкретной комплектации. Это является нарушением действующего законодательства. В связи с этим надзорное ведомство направило в суд иск о признании сделки недействительной.