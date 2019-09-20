«Сядь за текст»: 79 медийных личностей прочитали неоднозначные отрывки из классиков
На «Youtube» канале рэпера Оксимирона 19 сентября прошла трансляция в поддержку фигурантов «московского дела» под названием #сядьзатекст. Музыканты, актёры и журналисты зачитывали со сцены отрывки из классических литературных произведений, за которые им «назначали» приговоры.
На трансляции Оксимирон представился Александром Грибоедовым и прочитал монолог Чацкого «А судьи кто?» из комедии «Горе от ума». За это его «осудили» по статье УК РФ 298.1 (клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава). Актёр Александр Петров прочитал стихотворение Пушкина «К Чаадаеву», которое в итоге было квалифицировано по статье о пропаганде экстремизма и оценено в 4 года лишения свободы.
В социальных сетях режиссёр Михаил Идов рассказал, что сцена, на которой выступают участники перформанса, — копирует комнату фигуранта «московского дела» Егора Жукова. С каждым приговором из комнаты выносят вещи и срывают обои. К концу трансляции сцена превращается в тюремную камеру.
Всего в чтениях 79 человек, в том числе актеры: Александр Петров, Александр Горчилин, Александр Паль. Режиссер Михаил Идов, музыканты Баста и Леван Горозия, Юрий Шевчук, Шура, Лева Би-2, комик Илья Соболев, а также журналист Леонид Парфенов.
Ранее Оксимирон участвовал в митинге в Москве 10 августа. Сейчас он призывает освободить заключенных по «московскому делу».