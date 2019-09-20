В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе с фермерскими продуктами

В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении отсутствует вентиляция, сотрудники заведения хранят одежду на пищеблоке, Кроме того, у поваров не оказалось санкнижек, а в холодильниках нашлись просроченные продукты. Кафе готовило блюда из домашних овощей и свинины.