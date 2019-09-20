В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли кафе с фермерскими продуктами
Сегодня, 11:12ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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Кафе «Дубрава» в Екатеринбурге закрыли на 30 суток из-за нарушения санитарных норм, сообщает УФССП по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении отсутствует вентиляция, сотрудники заведения хранят одежду на пищеблоке, Кроме того, у поваров не оказалось санкнижек, а в холодильниках нашлись просроченные продукты. Кафе готовило блюда из домашних овощей и свинины.
Кафе закрыто по решению суда на 30 суток до устранения нарушений.
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