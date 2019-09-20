В Екатеринбурге продают трехэтажный пентхаус за 32,6 миллионов рублей
Сегодня, 13:44ОбществоФото: pixabay.com
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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга за 32,6 миллиона рублей продают трехэтажный пентхаус общей площадь — 337 квадратных метров. Объявление об этом было опубликовано на сайте N1. В квартире есть сауна, хаммам, камин и терраса.
Сюжеты: Эксклюзив
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Фото: портал N1.ru
Главными «фишками» его являются двусветное пространство гостиной, настоящий дровяной камин, расположение рядом с парком, а также терраса с южной стороны на высоте птичьего полета,описывает квартиру продавец на N1.ru
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Фото: портал N1.ru
Также продавец пишет, что дизайн сделали в современном стиле лофт с использованием импортных материалов. Помимо этого, в пентхаусе установили сантехнику премиум-класса.
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