В Нижнем Тагиле сданы самые большие участки дорог, отремонтированные в рамках БКАД

Сегодня мы сдаем самые большие по объему объекты, которые делали в этом году. Они расположены на основных артериях города Восточном и Северном шоссе,заявил заместитель директора ООО «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин

В первую очередь специалисты отправились на участок Восточного шоссе от улицы Цементная до пересечения с Северным шоссе, площадь ремонта которого составляет свыше 20 тысяч квадратных метров. Следующим проверили участок Восточного шоссе от Северного шоссе до улицы Юности площадью порядка 33 тысяч квадратных метров.

На Восточном шоссе приходилось решать вопросы по отводу воды, дополнительному укреплению основания. А на Северном работа осложнялась наличием линии электротранспорта, поэтому бортовой камень выставляли в соответствии с требованиями заказчика, чтобы выдержать габариты трамвайных путей для их более удобного содержания в зимний период,добавил Халтурин.

На единственной дороге, соединяющей Северный поселок с другими районами города, были отремонтированы два участка площадью более 17 и почти 23 тысяч квадратных метров соответственно. Помимо этого, был отремонтирован участок дороги на улице Окунева между Ленинградским проспектом и проспектом Вагоностроителей площадью 9,5 тысяч квадратных метров. По словам Халтурина, на этом участке усиливали основание дороги: делали выборку слабых грунтов, засыпали щебнем. А также изменили контур дороги и переставили бортовой камень, сделав перекрёсток безопаснее.

Руководитель межведомственной комиссии Николай Новиков рассказал, что серьёзных замечаний к подрядчикам нет.

Нужно сказать, что с 2013 года, когда мы начали делать большие объемы ремонтов, они постоянно совершенствуют свою работу,отметил Носков.

Руководитель комиссии добавил, что полный анализ ремонтов будет проведён проведен после повторной диагностики не только отремонтированных участков, а всех дорог Нижнетагильской агломераций, которая пройдёт в начале октября.