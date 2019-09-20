В Одноклассниках стартовало женское шоу с призом в полмиллиона рублей

Главный приз в викторине — 500 000 рублей. Именно такую сумму получит победительница шоу вместе с титулом лучшей домохозяйки страны. Кастинг в «Лигу домохозяек» проходил на разных в площадках, в том числе в Одноклассниках. Из нескольких сотен претенденток из разных регионов России были выбраны 27 участниц со всей России.

Чтобы выиграть денежный приз и титул, домохозяйкам нужно пройти ряд испытаний, среди которых викторина и практическое задание. В первом выпуске шоу участницы показывали знания в вопросах кулинарии, хранения продуктов и ведения домашнего хозяйства. В практическом задании домохозяйки соревновались в мытье посуды на скорость. Премьера «Лиги домохозяек» вызвала интерес у пользователей ОК, выпуск собрал более 3 миллионов просмотров.

Шоу «Лига домохозяек» будет выходить каждый понедельник и четверг в 19:00 по московскому времени до ноября 2019 года, а после — по понедельникам в 19:00. Финал шоу пройдет в декабре этого года.