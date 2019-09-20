В поселке Уралец активисты провели День трезвости

В Дне трезвости приняли участие волонтеры общественной организации «Доброе сердце» из Нижнетагильского медицинского колледжа, учителя трезвости Нижнего Тагила, представители епархии, социальные работники, и члены совета ветеранов.

Руководитель общественной организации «Трезвый Нижний Тагил» Александр Вшивцев рассказал, что в рамках дня трезвости проводились лекции с пациентами стационара участковой больницы, в детском саду поселка с родителями и воспитателями. На посту трезвости всех желающих консультировали на тему помощи близким, страдающим алкоголизмом.

В ходе опроса большинство жителей поселка высказались за прекращение употребления табака и алкоголя, прозвучали предложения сократить время продажи спиртного в магазинах, а некоторые предложили вынести продажу алкоголя за территорию населённого пункта.