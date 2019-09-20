В поселке Уралец активисты провели День трезвости

На днях в поселке Уралец по инициативе управления территориального развития и общественных связей администрации города и территориальной администрации поселка состоялся День трезвости, пишет «Тагильский Рабочий».
В Дне трезвости приняли участие волонтеры общественной организации «Доброе сердце» из Нижнетагильского медицинского колледжа, учителя трезвости Нижнего Тагила, представители епархии, социальные работники, и члены совета ветеранов.
Руководитель общественной организации «Трезвый Нижний Тагил» Александр Вшивцев рассказал, что в рамках дня трезвости проводились лекции с пациентами стационара участковой больницы, в детском саду поселка с родителями и воспитателями. На посту трезвости всех желающих консультировали на тему помощи близким, страдающим алкоголизмом.
В ходе опроса большинство жителей поселка высказались за прекращение употребления табака и алкоголя, прозвучали предложения сократить время продажи спиртного в магазинах, а некоторые предложили вынести продажу алкоголя за территорию населённого пункта.
Поселок «Уралец» второй год подряд принимает участие в областном конкурсе на самое трезвое село — «Здоровое село — территория трезвости».