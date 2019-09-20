В Свердловской области начнут работу горячие линии по отопительному сезону
Сегодня, 18:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 23 сентября в муниципалитетах Свердловской области начнут работать горячие линии по вопросам запуска тепла, сообщается на сайте министерства энергетики и ЖКХ региона.
Все телефоны указаны на сайте ведомства. Позвонив на горячую линию, свердловчане смогут узнать о том, когда в их доме подключат отопление или пожаловаться на холодные батареи. Также с 1 октября откроется ведомственная горячая линия.
На сегодняшний день отопительный сезон стартовал в 90 муниципалитетах из 94. В целом по региону отапливаются 40,4% жилищного фонда и 67% объектов социальной сферы.
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