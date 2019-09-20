Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

Минобороны разработало поправки в Положение о воинском учете. Согласно поправкам на учет в военкомат смогут встать не только россияне, имеющие прописку. Все, кто фактически проживает в зоне ответственности военкомата, также смогут встать на воинский учет. Нововведения вступят в силу в конце 2019 года.