Медведи в городе и многомиллионные долги ВГОКа. Итоги дня в Свердловской области

Медведи в городе и многомиллионные долги ВГОКа. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 21:16ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 20 сентября.

Жители Среднеуральска второй день подряд встречают медвежат в одном из районов города. Вчера медведя поймали охотники у тароремонтного участка. Его отправили в сон и собирались увезти в лес, чтобы отпустить. Сегодня косолапый разгуливал у детского садика. Один из жителей предполагает, что они находятся где-то рядом с городом.

Всего один заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в Нижнем Тагиле за прошедшие сутки. В Свердловской области за сутки инфекция была выявлена у 120 человек. Выписано из больниц по выздоровлению 58 свердловчан. В общей сложности за время пандемии заразились 27,8 тысячи жителей области, выздоровели — 21,1 тысячи человек, еще 568 пациентов — скончались.

В Нижнем Тагиле ВГОК накопил долги по 180 исполнительным обязательствам. Общая сумма составила 750 миллионов рублей. На текущий момент начато еще три новых производства по долгам за газ, электричество и отопление. Сумма всех трёх составляет 67,4 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле ожидаются заморозки. Синоптики предупреждают о понижение температуры до — 3 градусов в ночь с 21 на 22 сентября.

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