Медведи в городе и многомиллионные долги ВГОКа. Итоги дня в Свердловской области

Жители Среднеуральска второй день подряд встречают медвежат в одном из районов города. Вчера медведя поймали охотники у тароремонтного участка. Его отправили в сон и собирались увезти в лес, чтобы отпустить. Сегодня косолапый разгуливал у детского садика. Один из жителей предполагает, что они находятся где-то рядом с городом.