Некоторым знакам не следует вступать в споры 21 сентября

Телец

Не пытайтесь успеть все и сразу. Если будете слишком требовательны к себе, то ничего не выйдет. Подойдет спокойный и размеренный темп, особенно утром. После обеда можно немного проявить активность, но без фанатизма. Лучше всего подойдет размеренное решение текущих несложных задач. Перед сном стоит заняться водными процедурами. С любимым человеком могут возникнуть споры. Потребуется самообладание и терпение, чтобы исход был благоприятным.