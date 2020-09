Образовательные учреждения Нижнего Тагила включены в список инновационных площадок

В Нижнем Тагиле 16 образовательных учреждений стали региональными инновационными площадками Свердловской области, сообщает пресс-служба администрации города.

Их перечень утвердил Министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. Среди 110 образовательных учреждений, которые вошли в перечень находятся школы № 1, 10, 23, 32, 40, 50, 100, Политехническая гимназия, гимназии № 18 и 86, Лицей; детские сады «Радость», «Детство», «Маячок», «Гармония»; начальная школа-детский сад № 105. Целью создания данных площадок является реализация инновационных проектов и программ в сфере образования. Ранее семь компаний Свердловской области вошли в топ-200 крупнейших предприятий России. На восьмое место вышел ЕВРАЗ с выручкой за 2019 год 770,3 миллиарда рублей. Там трудятся более 70 тысяч человек. Кроме того, на 110 место вышла корпорация «ВСМПО-Ависма» с выручкой 105,43 миллиарда рублей. ЕВРАЗ и «ВСМПО-Ависма» вошли в топ-200 крупнейших организаций России

