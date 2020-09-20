Образовательные учреждения Нижнего Тагила включены в список инновационных площадок

Их перечень утвердил Министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.
Среди 110 образовательных учреждений, которые вошли в перечень находятся школы № 1, 10, 23, 32, 40, 50, 100, Политехническая гимназия, гимназии № 18 и 86, Лицей; детские сады «Радость», «Детство», «Маячок», «Гармония»; начальная школа-детский сад № 105.
Целью создания данных площадок является реализация инновационных проектов и программ в сфере образования.
Ранее семь компаний Свердловской области вошли в топ-200 крупнейших предприятий России. На восьмое место вышел ЕВРАЗ с выручкой за 2019 год 770,3 миллиарда рублей. Там трудятся более 70 тысяч человек. Кроме того, на 110 место вышла корпорация «ВСМПО-Ависма» с выручкой 105,43 миллиарда рублей.