Образовательные учреждения Нижнего Тагила включены в список инновационных площадок

Ранее семь компаний Свердловской области вошли в топ-200 крупнейших предприятий России. На восьмое место вышел ЕВРАЗ с выручкой за 2019 год 770,3 миллиарда рублей. Там трудятся более 70 тысяч человек. Кроме того, на 110 место вышла корпорация «ВСМПО-Ависма» с выручкой 105,43 миллиарда рублей.