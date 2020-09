В Екатеринбурге казаки устроили стрельбу

В Екатеринбурге казаки организовали фестиваль со стрельбой, пишут «Вечерние ведомости».

В рамках фестиваля посетители могли пострелять из лука, соревноваться в метании серпов, топоров и ножей. Кроме того, предоставлялись уроки по владению саблями и мечами. Среди конкурсов отмечается перетягивание внушительного по габаритам автомобиля УАЗ. Интересующимся было предложено состязаться в метании бревна или палицы, либо показать умение в борьбе и славянской гимнастике. Представительниц прекрасного пола обучали фехтованию шашкой. На фестивале была организована ярмарка, на которой были представлены работы ремесленников. Мероприятие проводится в Екатеринбурге уже третий раз. 18 сентября в Екатеринбурге прошел фестиваль Ural Music Night. Около двух тысяч музыкантов выступили в рамках фестиваля на 50 площадках города. На некоторых площадках всем желающим предлагали поставить прививку от вируса гриппа. Прививки и музыка: в Екатеринбурге прошел шестой фестиваль Ural Music Night

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter