В Екатеринбурге казаки устроили стрельбу

В Екатеринбурге казаки устроили стрельбу

Сегодня, 17:58ОбществоPhoto: «Вечерние ведомости»
В Екатеринбурге казаки организовали фестиваль со стрельбой, пишут «Вечерние ведомости».

В рамках фестиваля посетители могли пострелять из лука, соревноваться в метании серпов, топоров и ножей. Кроме того, предоставлялись уроки по владению саблями и мечами.

Среди конкурсов отмечается перетягивание внушительного по габаритам автомобиля УАЗ. Интересующимся было предложено состязаться в метании бревна или палицы, либо показать умение в борьбе и славянской гимнастике. Представительниц прекрасного пола обучали фехтованию шашкой.

На фестивале была организована ярмарка, на которой были представлены работы ремесленников.

Мероприятие проводится в Екатеринбурге уже третий раз.

18 сентября в Екатеринбурге прошел фестиваль Ural Music Night. Около двух тысяч музыкантов выступили в рамках фестиваля на 50 площадках города. На некоторых площадках всем желающим предлагали поставить прививку от вируса гриппа.

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