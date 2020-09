В Свердловской области снова выявлено более 100 случаев заболевания COVID-19 за сутки

В Свердловской области за прошедшие сутки с 19 по 20 сентября выявлено 120 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Наибольшее число случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 73 человек. Остальные заболевшие являются жителями 21 населенного пункта, в том числе и Нижнего Тагила. Всего в регионе подтверждено 27 799 случаев заболевания. Состояние 95 человек оценивается как тяжелое, из них 87 пациентов находятся в реанимации, еще 48 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 386 человек. Из больниц по выздоровлению выписано 58 человек. В общей сложности число выздоровевших составляет 21 145 человек. Также оперштаб подтвердил один летальный случай. Всего число скончавшихся составило 568 человек. В России за минувшие сутки было подтверждено 6148 случаев заражения коронавирусом. Всего число зараженных с начала пандемии достигло более 1,1 миллиона человек. Число вылечившихся увеличилось на 2895 человек. Всего выздоровевших насчитывается более 909 тысяч человек. За сутки в стране подтверждено 79 летальных случаев. Всего скончались за время пандемии 19 418 россиян.

