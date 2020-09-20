В Свердловской области снова выявлено более 100 случаев заболевания COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки было подтверждено 6148 случаев заражения коронавирусом. Всего число зараженных с начала пандемии достигло более 1,1 миллиона человек. Число вылечившихся увеличилось на 2895 человек. Всего выздоровевших насчитывается более 909 тысяч человек. За сутки в стране подтверждено 79 летальных случаев. Всего скончались за время пандемии 19 418 россиян.