Какой сделать макияж на Хеллоуин?

Мы подробно расскажем, какой образ выбрать для праздника и как пошагово сделать макияж на Хеллоуин, используя подручные средства.
При создании образа на Хеллоуин девушки нередко прибегают к помощи профессионального грима. Но для макияжа на праздник вовсе не обязательно запасаться десятками специальных косметических средств. Создать оригинальный мейкап вполне можно при помощи обычных средств для макияжа: туши для ресниц с распушающим эффектом, помады кроваво-красного цвета, черного лайнера, теней с необычными оттенками.
Также для создания образа может понадобиться театральный или аквагрим, который продается в специализированных магазинах. А самый бюджетный вариант – акварельные краски, которые хорошо наносятся на лицо и держатся длительное время. Но в этом случае надо убедиться, что они не вызовут аллергических реакций на коже.
Общие рекомендации по мейкапу на Хеллоуин:
Если у свадебного или у новогоднего мейкапа есть свои определенные правила нанесения, то грим на Хеллоуин может быть каким угодно - устрашающим, эксцентричным или абсолютно безумным. Здесь не действуют никакие правила, кроме одного, – образ должен быть ярким и запоминающимся.
Обычно на Хеллоуин выбирают образы известных героинь из мультфильмов или ужастиков. Необязательно выглядеть устрашающе, на празднике не менее популярны образы романтичных ангелов и фей.
Самый простой макияж на Хеллоуин создается с помощью обычной декоративной косметики. Это легкий вариант мейкапа, с помощью которого можно подчеркнуть некоторые линии и черты лица. С его помощью можно создать красивые и романтичные образы:
Образы страшных героинь предполагают нанесение сложного мейкапа и использование высококачественных материалов. Здесь могут понадобиться искусственная кровь, зубочистки, осколки и другие предметы, которые крепятся к лицу. Чтобы создать макияж зомби, черепа, трупа невесты, Кровавой Мэри, придется серьезно потренироваться заранее.
Одна из самых популярных героинь Хеллоуина – мертвая невеста из мультфильма Тима Бертона. Это устрашающий и одновременно довольно романтичный персонаж, который легко воплотить даже без особой подготовки.
Как создать мейкап героини «Труп невесты»:
Дополните романтичный и страшный макияж на Хеллоуин золотистым венком, ярко-синим париком и белым рваным платьем из тюля.
Сексуальная медсестра с подтеками крови – в обычной жизни жутковатая картина, а на Хеллоуин подойдет в самый раз. Запаситесь белым медицинским халатом и колпаком и сделайте яркий мейкап, чтобы черты лица выделялись:
Кровавые подтеки можно создать с помощью искусственной крови, которую можно сделать самостоятельно из обычных косметических средств. Для этого смешайте бордовую помаду с небольшим количеством прозрачного блеска для губ и жидкого черного лайнера. Наберите искусственную кровь на пушистую кисть и неряшливо разбрызгайте по лицу и одежде – от настоящих кровавых подтеков визуально не отличить.
Как и любой другой персонаж, Чеширский Кот имеет свои характерные особенности, о которых нужно помнить, создавая макияж на Хеллоуин. Основная особенность – широченная улыбка во весь рот и кошачья форма зрачков. Создать кошачьи глаза вам помогут цветные линзы, а вот улыбку придется нарисовать с помощью декоративной косметики.
Как создать мейкап Чеширского Кота:
Костюм Чеширского Кота может быть разнообразным – от меховой накидки до обычных штанов с футболкой. Но постарайтесь раздобыть накладные ушки и хвост и наклеить острые коготки, окрашенные в черный цвет.
Прежде чем приступить к выполнению макияжа русалки на Хеллоуин, определитесь, хотите ли вы выглядеть как нежное создание с невинными глазами либо предстать в виде загадочной и обольстительной владычицы морских пучин. В любом варианте макияж русалки выполняется в холодных оттенках голубого, зеленого или бирюзового цветов. При этом кожа должна выглядеть сияющей и полупрозрачной, будто влажной от воды.
Основной мейкап русалки:
Персонаж дополнят распущенные волосы со вставками зеленых или голубых локонов, а также имитация рыбьей чешуи, много блесток, ракушки.
Нежная героиня множества сказок очень популярна на Хеллоуин. Конечно, вы можете выбрать образ злой феи, но чаще девушки останавливаются на добром образе волшебницы. Мейкап феи отличается в зависимости от цвета волос девушки и характера героини, выбранного ею.
Как сделать макияж феи на Хеллоуин:
Если вы выбрали зловещую героиню, например Малефисенту, то нанесите яркий броский макияж. Бледное лицо, ярко-красная помада, выделенные черты лица и сексуальное платье – зловещая героиня готова.
Ангелоподобную внешность создать достаточно легко. Но если вы собираетесь на Хеллоуин, то ваш персонаж должен выглядеть устрашающе. Для этого создайте классический «ангельский» мейкап и дополните его жуткими элементами: синяками, шрамами или кровоподтеками.
Классический макияж ангела:
Антипод классического ангела – падший, или порочный, ангел. В этом случае макияж должен быть ярким и агрессивным. Используйте больше черных цветов, комбинируя их с серебристыми, золотистыми и фиолетовыми оттенками.
Неважно, в роли какого персонажа вы будете выступать на Хеллоуин. Это может быть наивная русалка, дерзкая волшебница, демоническая вампирша или фарфоровая кукла. В любом случае правильный мейкап – главная составляющая образа героини.
Красивый макияж на Хеллоуин должен подчеркивать естественные достоинства женщины: губы, глаза, скулы. Чтобы придать образу мрачноватый оттенок, используйте больше темных, насыщенных тонов. Глаза и губы подчеркивайте ярче, чем обычно, – на Хеллоуин не стоит бояться экспериментировать.
Героиню подбирайте по-своему характеру. Пусть она будет не просто устрашающей, но и обаятельной, сексуальной, роковой и запоминающейся.
Очень яркий и выразительный женский образ на Хеллоуин. Над образом богини смерти Санта Муэрте, или «сахарным черепом», придется изрядно потрудиться.
Главное в макияже – обилие причудливых узоров вокруг глаз, на висках и лбу. Обязательно выделите глаза и область вокруг них яркими цветами. Рот должен быть обязательно «прошит», шов проходит по губам и щекам.
В этом случае макияж должен быть одновременно красивым и зловещим. В основе цветового решения лежат черно-красные оттенки.
Обязателен идеально ровный тон лица. Подчеркните скулы и брови, глаза выделите бордовыми тенями, а на губы нанесите ярко-красную помаду. С помощью искусственной крови нарисуйте кровавые подтеки из глаз и уголков губ.
Мейкап выполняется в суровом готическом стиле с использованием темных оттенков. Главная цель – максимально бледная кожа и подчеркнуто впалые скулы.
Нанесите на кожу специальный белый грим либо толстый слой тонального крема самого бледного оттенка. Далее сделайте обычный дневной макияж, но используя помаду, карандаш и тени черных цветов.
Сложность в создании образа мультяшной девочки Коралины – глаза-пуговицы. Их не так просто нарисовать, поэтому лучше всего взять обычные пуговицы и прикрепить их под глазами с помощью двустороннего скотча.
Дальнейший макияж прост: создаем лицо бледного, но не мертвенного оттенка, рисуем веснушки, брови вырисовываем полукругом, уголки губ приподнимаем в зловещей улыбке.
Кукла-марионетка Билли из известного фильма ужасов - один из самых страшных персонажей. Основные черты героя: ярко белое лицо, выпуклые щеки с румянцем в виде красных спиралей, запавшие воспаленные глаза, рот растянут в недоброй улыбке, на подбородке видна щель.
Самый простой вариант для девушек – максимально отбелить лицо, выделить черными оттенками глаза и брови, на щеках нарисовать красным карандашом спирали, поднять уголки губ ярко-красной помадой, надеть красные линзы.
Существует немало злодеев, прячущихся за клоунским гримом и рыжим париком. Для создания зловещего персонажа обычными косметическими средствами не обойтись. Понадобится как минимум аквагрим или профессиональная косметика.
Основные черты дьявольского клоуна – яркий, «неживой» оттенок лица, зловещая улыбка, растянутая до ушей, неестественные брови, ярко выделенные глаза, рваные раны и кровоподтеки.
Демоническая внешность может быть не только устрашающей, но и сексуальной. Больше красных, жгучих оттенков в контрасте с пушистыми ресницами, черными стрелками и густыми бровями - и образ обаятельного демона готов.
Персонажи демонов всегда выделяются ярко выраженной мимикой. Поэтому не будет лишним при создании мейкапа нарисовать брови в виде играющей дуги, выделить губы и скулы. И не забудьте про небольшие рожки, которые можно наклеить прямо на лоб.
Очень жуткий персонаж, макияж для которого тем не менее довольно легко выполнить. Достаточно косметики темных и красных тонов и белого аквагрима для основы.
Главное – выделить глаза с помощью нанесения на область вокруг глаз темных теней. Затем нужно прорисовать ярко-красный «кровавый» рот, а в глаза вставить линзы белого цвета. Макияж должен наноситься на бледную, почти белую основу.
Запаситесь вставными клыками и накладными когтями, а сам макияж оборотня будет выполнить несложно.
Черным карандашом удлините линию от наружного края глаз, чтобы сымитировать волчий взгляд. С помощью черного и коричневого карандашей рисуем свирепые брови, приподнятые с внешних концов и сдвинутые к переносице. Губы красим черной помадой, а над верхней губой прорисовываем вертикальную черную линию, чтобы было похоже на волчью пасть.
Используйте линзы красного или желтого оттенка, чтобы придать взгляду демоническое выражение.