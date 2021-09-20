Какой сделать макияж на Хеллоуин?

Какой сделать макияж на Хеллоуин?
Какой сделать макияж на Хеллоуин?
Сегодня, 13:54ОбществоФото: pixabay.com
Устрашающий и ярко-выразительный макияж – важная часть образа для праздничной ночи на Хеллоуин. Чтобы выбранный герой получился идеальным, необходимо знать секреты и тонкости нанесения мейкапа в домашних условиях.

Мы подробно расскажем, какой образ выбрать для праздника и как пошагово сделать макияж на Хеллоуин, используя подручные средства.

Тонкости нанесения мейкапа

При создании образа на Хеллоуин девушки нередко прибегают к помощи профессионального грима. Но для макияжа на праздник вовсе не обязательно запасаться десятками специальных косметических средств. Создать оригинальный мейкап вполне можно при помощи обычных средств для макияжа: туши для ресниц с распушающим эффектом, помады кроваво-красного цвета, черного лайнера, теней с необычными оттенками.

Также для создания образа может понадобиться театральный или аквагрим, который продается в специализированных магазинах. А самый бюджетный вариант – акварельные краски, которые хорошо наносятся на лицо и держатся длительное время. Но в этом случае надо убедиться, что они не вызовут аллергических реакций на коже.

Общие рекомендации по мейкапу на Хеллоуин:

  1. Перед нанесением любого макияжа подготовьте кожу. Очистите лицо привычным способом и нанесите на кожу увлажняющий крем. Проверьте кожу на аллергические реакции.
  2. Симметрия при нанесении макияжа необязательна. Важны замысловатые и причудливые узоры, больше мрачных и ярких тонов.
  3. Если планируете изменить форму бровей, нанесите на них обычное мыло. Если лицо планируется покрыть плотным слоем краски или грима, обезопасьте некоторые зоны: нанесите немного вазелина на корни волос и брови, чтобы они не окрасились.
  4. Обилие крови – важный элемент Хеллоуина. Ее можно сделать самостоятельно, соединив алую краску с глицерином.
  5. Бледное лицо на Хеллоуин – элемент многих героев. Для отбеливания кожи подойдут тональный крем самого светлого оттенка, пудра или белый аквагрим.

Если у свадебного или у новогоднего мейкапа есть свои определенные правила нанесения, то грим на Хеллоуин может быть каким угодно - устрашающим, эксцентричным или абсолютно безумным. Здесь не действуют никакие правила, кроме одного, – образ должен быть ярким и запоминающимся.

Самые красивые и ужасные образы

Обычно на Хеллоуин выбирают образы известных героинь из мультфильмов или ужастиков. Необязательно выглядеть устрашающе, на празднике не менее популярны образы романтичных ангелов и фей.

Самый простой макияж на Хеллоуин создается с помощью обычной декоративной косметики. Это легкий вариант мейкапа, с помощью которого можно подчеркнуть некоторые линии и черты лица. С его помощью можно создать красивые и романтичные образы:

  • фарфоровой куклы;
  • женщины-кошки;
  • очаровательной ведьмочки;
  • сексуального демона;
  • русалки;
  • вампирши;
  • медсестры;
  • Харли Квинн;
  • ангела.

Образы страшных героинь предполагают нанесение сложного мейкапа и использование высококачественных материалов. Здесь могут понадобиться искусственная кровь, зубочистки, осколки и другие предметы, которые крепятся к лицу. Чтобы создать макияж зомби, черепа, трупа невесты, Кровавой Мэри, придется серьезно потренироваться заранее.

Фото:pixabay.com

Макияж «Труп невесты» по мотивам известного мультфильма

Одна из самых популярных героинь Хеллоуина – мертвая невеста из мультфильма Тима Бертона. Это устрашающий и одновременно довольно романтичный персонаж, который легко воплотить даже без особой подготовки.

Как создать мейкап героини «Труп невесты»:

  1. Сделайте максимально белое лицо. Такого эффекта можно добиться с помощью белоснежной пудры или бледно-голубого профессионального грима.
  2. Обведите глаза фиолетовым или сиреневым цветом. Этим же оттенком выделите виски, скулы и зону носа, чтобы добиться эффекта максимальной худобы.
  3. Веки закрасьте белым карандашом, чтобы глаза казались максимально огромными.
  4. Черным цветом обведите область вокруг глаз. По внешней стороне прорисуйте ресницы, на носу выделите ноздри.
  5. На брови нанесите тональный крем. Прорисуйте тонкие брови, поднимающиеся кверху.
  6. Губы накрасьте помадой ярко-розового цвета.

Дополните романтичный и страшный макияж на Хеллоуин золотистым венком, ярко-синим париком и белым рваным платьем из тюля.

Макияж медсестры

Сексуальная медсестра с подтеками крови – в обычной жизни жутковатая картина, а на Хеллоуин подойдет в самый раз. Запаситесь белым медицинским халатом и колпаком и сделайте яркий мейкап, чтобы черты лица выделялись:

  1. Создайте бледный тон кожи с помощью пудры или тонального крема светлых тонов.
  2. Нанесите тени холодных стальных оттенков.
  3. Красным карандашом подведите глаза, чтобы придать им воспаленный вид.
  4. Выделите губы ярко-красной или черной помадой.

Кровавые подтеки можно создать с помощью искусственной крови, которую можно сделать самостоятельно из обычных косметических средств. Для этого смешайте бордовую помаду с небольшим количеством прозрачного блеска для губ и жидкого черного лайнера. Наберите искусственную кровь на пушистую кисть и неряшливо разбрызгайте по лицу и одежде – от настоящих кровавых подтеков визуально не отличить.

Макияж Чеширского Кота

Как и любой другой персонаж, Чеширский Кот имеет свои характерные особенности, о которых нужно помнить, создавая макияж на Хеллоуин. Основная особенность – широченная улыбка во весь рот и кошачья форма зрачков. Создать кошачьи глаза вам помогут цветные линзы, а вот улыбку придется нарисовать с помощью декоративной косметики.

Как создать мейкап Чеширского Кота:

  1. На верхнее веко нанесите матовые тени сливового оттенка. Внешний уголок глаза покройте фиолетовыми тенями и растушуйте их по направлению к внутреннему уголку. По подвижному веку распределите ярко-розовые тени.
  2. С помощью черной подводки нарисуйте толстые и длинные стрелки, накрасьте густой тушью ресницы.
  3. Спинку носа прорисуйте фиолетовыми тенями и растушуйте их. Фиолетовым карандашом очертите контур кошачьего носа и закрасьте внутри фиолетовой помадой.
  4. Нарисуйте широкий рот и зубы черной гелевой подводкой и закрасьте этим же цветом пространство «внутри рта». Нарисованные зубы закрасьте белой подводкой.
  5. Черным карандашом нарисуйте кошачьи усы.

Костюм Чеширского Кота может быть разнообразным – от меховой накидки до обычных штанов с футболкой. Но постарайтесь раздобыть накладные ушки и хвост и наклеить острые коготки, окрашенные в черный цвет.

Макияж русалки

Прежде чем приступить к выполнению макияжа русалки на Хеллоуин, определитесь, хотите ли вы выглядеть как нежное создание с невинными глазами либо предстать в виде загадочной и обольстительной владычицы морских пучин. В любом варианте макияж русалки выполняется в холодных оттенках голубого, зеленого или бирюзового цветов. При этом кожа должна выглядеть сияющей и полупрозрачной, будто влажной от воды.

Основной мейкап русалки:

  1. На кожу лица нанесите и хорошенько растушуйте тональный крем самого светлого оттенка.
  2. Глаза обведите черной гелевой подводкой, а поверх нее нанесите темно-синие матовые тени.
  3. На веко нанесите тени синего или зеленого цвета. Внешний и внутренний уголки века подчеркните темно-синими тенями.
  4. Бровь выделите тенями нежно-бирюзового оттенка. Таким же цветом выделите пространство у висков, скулы, область над бровью.
  5. Губы накрасьте зеленым, голубым или ярко-синим цветом.

Персонаж дополнят распущенные волосы со вставками зеленых или голубых локонов, а также имитация рыбьей чешуи, много блесток, ракушки.

Макияж феи

Нежная героиня множества сказок очень популярна на Хеллоуин. Конечно, вы можете выбрать образ злой феи, но чаще девушки останавливаются на добром образе волшебницы. Мейкап феи отличается в зависимости от цвета волос девушки и характера героини, выбранного ею.

Как сделать макияж феи на Хеллоуин:

  1. Обладательницам светлых волос понадобится палитра металлического и зеленого оттенка. Вся поверхность кожи лица покрывается тенями светло-зеленого металлического оттенка. Стрелки рисуем бирюзовым карандашом, а брови оттеняем бирюзовыми тенями. Наносим ярко-красную помаду и черную тушь. Завершаем образ дорожкой из стразов в уголках глаз и над бровями.
  2. Брюнетка-фея выглядит более роковой. Здесь для создания мейкапа следует отдать предпочтение насыщенным ярким оттенкам. Ток кожи должен соответствовать естественному, но для эффекта дополняется пудрой с мерцающим эффектом. Веки подведите синим карандашом, а сверху растушуйте тени холодных синих оттенков. Нанесите помаду светлого или металлического оттенка. Для придания загадочности используйте накладные ресницы из перьев.
  3. Рыжие феи больше похожи на лукавых ведьмочек. Их макияж не отличается от стандартного мейкапа, описанного выше. Но здесь лучше использовать палитру голубых, розово-фиолетовых, коричневых оттенков. Образ лукавой чародейки дополнят ярко-зеленые линзы.

Если вы выбрали зловещую героиню, например Малефисенту, то нанесите яркий броский макияж. Бледное лицо, ярко-красная помада, выделенные черты лица и сексуальное платье – зловещая героиня готова.

Макияж ангела

Ангелоподобную внешность создать достаточно легко. Но если вы собираетесь на Хеллоуин, то ваш персонаж должен выглядеть устрашающе. Для этого создайте классический «ангельский» мейкап и дополните его жуткими элементами: синяками, шрамами или кровоподтеками.

Классический макияж ангела:

  1. Сияющую базу для лица смешайте с тональным средством. Нанесите на кожу ровным слоем.
  2. Брови подведите темным гелем, чтобы они ярко выделялись на коже.
  3. Возьмите палетку теней с розовыми оттенками. Нанесите их на веки так, чтобы они выглядели естественно.
  4. Нанесите немного румян на скулы и крылья носа.
  5. Ресницы накрасьте объемной тушью. При этом ресницы оттягивайте вниз и немного в сторону.
  6. На губы нанесите помаду естественного оттенка.
  7. На влажный спонж нанесите розовый хайлайтер и нанесите его по всему лицу, в том числе на губы и брови.
  8. Нарисуйте стрелки бледно-розовым карандашом.

Антипод классического ангела – падший, или порочный, ангел. В этом случае макияж должен быть ярким и агрессивным. Используйте больше черных цветов, комбинируя их с серебристыми, золотистыми и фиолетовыми оттенками.

Фото- и видеогалерея образов и идей макияжа на Хеллоуин

Неважно, в роли какого персонажа вы будете выступать на Хеллоуин. Это может быть наивная русалка, дерзкая волшебница, демоническая вампирша или фарфоровая кукла. В любом случае правильный мейкап – главная составляющая образа героини.

Красивый макияж на Хеллоуин должен подчеркивать естественные достоинства женщины: губы, глаза, скулы. Чтобы придать образу мрачноватый оттенок, используйте больше темных, насыщенных тонов. Глаза и губы подчеркивайте ярче, чем обычно, – на Хеллоуин не стоит бояться экспериментировать.

Фото:pixabay.com

Героиню подбирайте по-своему характеру. Пусть она будет не просто устрашающей, но и обаятельной, сексуальной, роковой и запоминающейся.

«Сахарный череп»

Очень яркий и выразительный женский образ на Хеллоуин. Над образом богини смерти Санта Муэрте, или «сахарным черепом», придется изрядно потрудиться.

Главное в макияже – обилие причудливых узоров вокруг глаз, на висках и лбу. Обязательно выделите глаза и область вокруг них яркими цветами. Рот должен быть обязательно «прошит», шов проходит по губам и щекам.

Кровавая Мэри

В этом случае макияж должен быть одновременно красивым и зловещим. В основе цветового решения лежат черно-красные оттенки.

Обязателен идеально ровный тон лица. Подчеркните скулы и брови, глаза выделите бордовыми тенями, а на губы нанесите ярко-красную помаду. С помощью искусственной крови нарисуйте кровавые подтеки из глаз и уголков губ.

Венсди Аддамс

Мейкап выполняется в суровом готическом стиле с использованием темных оттенков. Главная цель – максимально бледная кожа и подчеркнуто впалые скулы.

Нанесите на кожу специальный белый грим либо толстый слой тонального крема самого бледного оттенка. Далее сделайте обычный дневной макияж, но используя помаду, карандаш и тени черных цветов.

Коралина в Стране Кошмаров

Сложность в создании образа мультяшной девочки Коралины – глаза-пуговицы. Их не так просто нарисовать, поэтому лучше всего взять обычные пуговицы и прикрепить их под глазами с помощью двустороннего скотча.

Дальнейший макияж прост: создаем лицо бледного, но не мертвенного оттенка, рисуем веснушки, брови вырисовываем полукругом, уголки губ приподнимаем в зловещей улыбке.

Образ из фильма «Пила»

Кукла-марионетка Билли из известного фильма ужасов - один из самых страшных персонажей. Основные черты героя: ярко белое лицо, выпуклые щеки с румянцем в виде красных спиралей, запавшие воспаленные глаза, рот растянут в недоброй улыбке, на подбородке видна щель.

Самый простой вариант для девушек – максимально отбелить лицо, выделить черными оттенками глаза и брови, на щеках нарисовать красным карандашом спирали, поднять уголки губ ярко-красной помадой, надеть красные линзы.

Клоун

Существует немало злодеев, прячущихся за клоунским гримом и рыжим париком. Для создания зловещего персонажа обычными косметическими средствами не обойтись. Понадобится как минимум аквагрим или профессиональная косметика.

Основные черты дьявольского клоуна – яркий, «неживой» оттенок лица, зловещая улыбка, растянутая до ушей, неестественные брови, ярко выделенные глаза, рваные раны и кровоподтеки.

Фото:pixabay.com

Жуткий демон

Демоническая внешность может быть не только устрашающей, но и сексуальной. Больше красных, жгучих оттенков в контрасте с пушистыми ресницами, черными стрелками и густыми бровями - и образ обаятельного демона готов.

Персонажи демонов всегда выделяются ярко выраженной мимикой. Поэтому не будет лишним при создании мейкапа нарисовать брови в виде играющей дуги, выделить губы и скулы. И не забудьте про небольшие рожки, которые можно наклеить прямо на лоб.

Джефф Убийца

Очень жуткий персонаж, макияж для которого тем не менее довольно легко выполнить. Достаточно косметики темных и красных тонов и белого аквагрима для основы.

Главное – выделить глаза с помощью нанесения на область вокруг глаз темных теней. Затем нужно прорисовать ярко-красный «кровавый» рот, а в глаза вставить линзы белого цвета. Макияж должен наноситься на бледную, почти белую основу.

Сказочный оборотень

Запаситесь вставными клыками и накладными когтями, а сам макияж оборотня будет выполнить несложно.

Черным карандашом удлините линию от наружного края глаз, чтобы сымитировать волчий взгляд. С помощью черного и коричневого карандашей рисуем свирепые брови, приподнятые с внешних концов и сдвинутые к переносице. Губы красим черной помадой, а над верхней губой прорисовываем вертикальную черную линию, чтобы было похоже на волчью пасть.

Используйте линзы красного или желтого оттенка, чтобы придать взгляду демоническое выражение.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы