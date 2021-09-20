Какой сделать макияж на Хеллоуин?

Также для создания образа может понадобиться театральный или аквагрим, который продается в специализированных магазинах. А самый бюджетный вариант – акварельные краски, которые хорошо наносятся на лицо и держатся длительное время. Но в этом случае надо убедиться, что они не вызовут аллергических реакций на коже.