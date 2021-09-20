Лосенок стал причиной затруднения движения на трассе под Екатеринбургом

Проезжающие мимо водители были вынуждены снижать скорость и двигаться с включенными «аварийками». На кадрах очевидца видно, что животное стоит посреди дороги и наблюдает за проезжающими автомобилями. Никакого страха лосенок не испытывал, отмечает очевидец.