Мясников перечислил провоцирующие рак и инфаркт препараты

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, такие лекарства, как «Зантак» и «Редуксин» запрещены во многих государствах мира, так как провоцируют онкологию. Однако в России они по сей день продаются.

Врач в беседе с Ura.ru отметил, что недавно отозвали «Зантак» («Ранитидин»), препарат, лечащий гастрит. Лекарственное средство было самым популярным, его продавали в малых дозах без рецепта в США, Европе. За границей препарат отозвали, поскольку он увеличивает риск появления рака, приводит слова врача 360tv.ru. Однако в России лекарство, как и ранее, продают. Кроме того, отметил Мясников, известный препарат для снижения веса «Редуксин» («Сибутрамин») также отозвали во всем мире, поскольку он повышает число инфарктов и инсультов. Кроме того, рассказал врач, существует популярный препарат для укрепления иммунитета, вызывающий «необратимые проблемы со зрением». Но как он называется, врач не сказал. Отзыв препаратов — довольно частое явление, сказал врач. Мясников добавил, что иногда новое лекарство поступает в продажу после так называемых полевых клинических испытаний, в которых участвуют десятки, максимум 100 тысяч испытуемых. Однако, добавил специалист, когда его начинают употреблять миллионы людей, могут возникнуть побочные эффекты.

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