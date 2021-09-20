Отец Агаларова высказался о попадании своего сына в расширенный состав сборной России

Напомним, главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил 21-летнего россиянина в расширенный список игроков, которые могут принять участие в октябрьских матчах сборной в рамках отбора на ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
«У Гамида сейчас пошла уверенность. Он – боец. Не понимаю, почему у него должно быть волнение и почему он должен тушеваться. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы он удачно сыграл. Ментально он готов. Если он будет полезен в сборной, я буду только рад. Сможет ли он составить конкуренцию, будет зависеть от главного тренера, который будет определять тактику на матчи», – цитирует Агаларова-старшего «Советский спорт», ссылаясь на портал Sport24.
После восьми туров Агаларов-младший занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив восемь голов в восьми матчах