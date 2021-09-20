Отец Агаларова высказался о попадании своего сына в расширенный состав сборной России

«У Гамида сейчас пошла уверенность. Он – боец. Не понимаю, почему у него должно быть волнение и почему он должен тушеваться. Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы он удачно сыграл. Ментально он готов. Если он будет полезен в сборной, я буду только рад. Сможет ли он составить конкуренцию, будет зависеть от главного тренера, который будет определять тактику на матчи», – цитирует Агаларова-старшего «Советский спорт», ссылаясь на портал Sport24.