Память погибших при стрельбе в Пермском университете почтили в Екатеринбурге

Память погибших при стрельбе в Пермском университете почтили в Екатеринбурге
Память погибших при стрельбе в Пермском университете почтили в Екатеринбурге
Сегодня, 21:51ОбществоФото: 1MI
В уральской столице на мультимедийном фасаде «Ельцин Центра» загорелась свеча памяти о жителях Перми, которые погибли во время нападения на Пермский университет.

Программный директор Центра Денис Корнеевский на своей странице в Facebook призвал граждан 20 сентября почтить погибших молчанием. Также минуту молчания перед началом игры провели участники матчи «Урал» — «Локомотив» на «Екатеринбург Арене».

Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе Пермского университета. Он смертельно ранил 8-х человек, еще 24 получили ранения различной степени тяжести. Перед совершением преступления молодой человек выложил пост в социальную сеть, где полностью описал свои действия, предшествующие массовому расстрелу людей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертьстрельбаминута молчанияПермьЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы