Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму

По информации nashgorod.ru, “Единая Россия” получит 120 мандатов. Еще 195 депутатских мест получат одномандатники. Турчак также отметил, что конкуренция на выборах была достаточно на высоком уровне. По его словам, партии приходилось бороться буквально за каждый голос в ряде округов. Но несмотря на упорную борьбу, партии “Единая Россия” удалось заполучить большинство голосов жителей страны.