Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму

По информации nashgorod.ru, “Единая Россия” получит 120 мандатов. Еще 195 депутатских мест получат одномандатники. Турчак также отметил, что конкуренция на выборах была достаточно на высоком уровне. По его словам, партии приходилось бороться буквально за каждый голос в ряде округов. Но несмотря на упорную борьбу, партии “Единая Россия” удалось заполучить большинство голосов жителей страны.
Турчак отмечает, что в качестве важного фактора успеха партии можно назвать ее народную программу, за основу которой взяты предложения президента РФ, связанные с развитием государства. “Единая Россия” в свою очередь наполнила их конкретными, народными предложениями.
Еще одним фактором успеха партии стало обновление кандидатского корпуса. Подчеркиваем, что партия отбирала на выборы тех людей, которые сумели получить максимальную поддержку в ходе предварительного голосования. В их числе оказалось множество волонтеров, общественников, врачей, учителей.
Благодаря этому партии удалось выигрывать в сложных для ЕР регионах. К примеру, в Хабаровском крае удалось победить в обоих одномандатных округах. Также положительный результат достигнут и в Амурской области.
Отмечается, что «Единая Россия» получила первое место по спискам во всех 39 регионах, где проходили выборы региональных парламентов. Партия сформирует большинство в них по итогам кампании. Также Андрей Турчак заявил, что ЕР чувствует невероятную ответственность перед своими избирателями, которые отдали свой голос за партию.
Как сообщает сайт ER.ru, партия выдвинула более 33 тысяч кандидатов на кампании всех уровней. Отмечается, что более 600 кандидатов стали участниками выборов восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).
К слову, президент РФ Владимир Путин предложил, чтобы федеральный список возглавили 5 человек: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.