Победительница “Миссис Россия - 2021” Анна Филиппова рассказала об изменениях в жизни

Победительница конкурса “Миссис Россия - 2021” Анна Филиппова дала комментарий об изменениях в жизни после получения данного титула. Она проживает в Новокузнецке. Анна считает, что каждой женщине важно раскрыться как маме, жене и специалисту.

Она добавила, что разные тренинги и прохождение мастер-классов способствуют самореализации, появлению вдохновения. Об этом сообщает newizv.ru. По мнению Анны, каждой требуется хотя бы раз поучаствовать в подобном мероприятии, чтобы получить ценный опыт. Анна рассказала, что с раннего возраста занималась в танцевальном ансамбле, после чего несколько лет находилась в декретном отпуске. В прошлом году она стала участницей конкурса “Миссис Кузбасс”, затем прошла в финал и стала бороться за титул в “Миссис Россия”. Она отметила, что одновременно готовиться к конкурсу и брать на себя бизнес, домашние хлопоты было сложно. По ее мнению, ошибкой многих становится чрезмерное уделение внимания семье и домашним обязанностям. Анна отметила, что это не позволяет самореализоваться в разных областях. “Миссис Россия” сообщила, что получение титула не оказало прямого влияния на бизнес, но вызвало более высокий интерес к страницам в социальных сетях и ее ресторанам. Ею были получены новые предложения о совместной работе, участии в благотворительных проектах. Анна рассказала, что близкие поддерживали ее и болели в финале. Сыновья гордятся победой, а супруг продолжает считать свою жену самой красивой. Анна хочет поехать на мировой этап, но из-за распространения коронавирусной инфекции пока не известен формат мероприятия.

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