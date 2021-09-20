Подраненную сову спасли зоозащитники в Нижнем Тагиле

Подраненную сову спасли зоозащитники в Нижнем Тагиле
Подраненную сову спасли зоозащитники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:53ОбществоФото: 1MI
Раненную птицу спасли благодаря неравнодушному тагильчанину, сообщившему зоозащитникам о сове, которую он обнаружил на улице Нижнего Тагила.

Житель Нижнего Тагила, по пути на работу, обнаружил раненую сову, которая находилась на асфальте на улице Ильича, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Мужчина сделал несколько фотографий и разместил их в группе, с описанием места находки. Благодаря этому уже через непродолжительное время тагильские зоозащитники смогли обнаружить птицу и отправить ее на обследование.

Фото:группа «Инцидент Нижний Тагил» "ВКонтакте"

Со слов зоозащитницы Юлии Жеребцовой, сова сейчас направлена на рентген, у птицы возьмут необходимые анализы. Специалист также сказала, что просто так птицы не падают, возможно, она получила какие-либо травмы в городе или сломала себе крыло.

Напомним, 16 сентября 2021 года екатеринбургский зоозащитник спас с фонарного столба сову, застрявшую в элементах конструкции в уральской столице.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
травмаптицыспасениезоозащитникисоваНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы