Теракт в университете и победители на выборах. Итоги дня в Свердловской области

Теракт в университете и победители на выборах. Итоги дня в Свердловской области
Теракт в университете и победители на выборах. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:28ОбществоФото: TagilCity.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 20 сентября.

Пассажирка самолета скончалась на борту воздушного судна, следовавшего из Антальи в Екатеринбург. Погибшая оказалась жительницей Кургана. Борт совершил экстренную посадку в Сочи, однако прибывшим медикам не удалось спасти женщину, они лишь констатировали ее смерть.

Власти Екатеринбурга обсуждают повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Планируется, что стоимость повысится с 28 до 32 рублей. Стоимость проезда не увеличивалась с 2017 года, предварительно она изменится уже к концу 2021 года. Также транспортники заявили, что зарплата в отрасли не поднималась уже пять лет.

Теракт устроил в Пермском государственном университете 18-летний Тимур Бекмансуров. Он начал стрелять еще по пути в один из корпусов. Испуганные студенты прыгали из окон и устраивали баррикады из стульев и парт прямо в аудиториях. Террорист заранее на своей странице в соцсети написал сообщение о том, что давно готовился к публичному убийству. При задержании он оказал сопротивление. Точных данных о том, что стало с Бекмансуровым нет, возможно он находится в реанимации. Предварительно, погибло восемь человек, еще несколько пострадало.

Обработано 99% бюллетеней на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области. Предварительно, победителем выборов от Нижнетагильского округа в Государственную думу стала «Единая Россия» с 35,59% голосов. В Нижнетагильском одномандатном округе победителем стал директор по персоналу УВЗ Константин Захаров, набравший 67,77 тысячи голосов избирателей. В свою очередь, в ЗакCo на первом месте оказалась также «Единая Россия» с 36,97% голосов. Кроме того, стало известно, что помимо единороссов в ЗакСо предварительно прошли КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

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