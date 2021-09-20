Теракт в университете и победители на выборах. Итоги дня в Свердловской области

Теракт устроил в Пермском государственном университете 18-летний Тимур Бекмансуров. Он начал стрелять еще по пути в один из корпусов. Испуганные студенты прыгали из окон и устраивали баррикады из стульев и парт прямо в аудиториях. Террорист заранее на своей странице в соцсети написал сообщение о том, что давно готовился к публичному убийству. При задержании он оказал сопротивление. Точных данных о том, что стало с Бекмансуровым нет, возможно он находится в реанимации. Предварительно, погибло восемь человек, еще несколько пострадало.