Утилизаторы назвали попытку переноса РОП на два года саботажем

Переработчики лома и отходов из металла дали комментарий относительно попытки переноса реформы РОП. Утилизаторы назвали данное действие саботажем поручений руководства страны. Ранее об этом сказал и глава РЭО Денис Буцаев.

Как передает rg.ru, в обращении ассоциации “Руслом.ком”, куда входят масштабные металлургические холдинги России, премьер-министру Михаилу Мишустину говорится, что после принятия законов о РОП фирмы будут обязаны полностью отвечать за утилизацию. В обязанности входит уплата экологического сбора или самостоятельное уничтожение мусора. Об этом сообщает источник. В письме утилизаторов сказано, что позиция министерства является саботажем поручений руководства страны. Так сектор переработчиков отреагировал на замедление принятия РОП и обратился к премьер-министру РФ. Президент РФ неоднократно говорил, что данный законопроект должен вступить в силу со следующего года. В рамках заседания рабочей группы по обсуждению реализации механизма “регуляторной гильотины” представители бизнес-ассоциаций отметили, что нормы им нужны для обоснования существования перед иностранными товаропроизводителями, о чем написала в обращении “Руслом.ком”. Это означает, что без законодательной нормы иностранные организации не будут спонсировать работу посреднических структур. Ассоциации существуют на средства, которые могли бы быть направлены на создание инфраструктуры для утилизации отходов, о чем переработчики сообщили в письме. Большая доля отходов, которые можно было бы повторно использовать, теряется, среди металлолома значение достигает 70%. Согласно информации из обращения, изменить ситуацию без запуска РОП невозможно.

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