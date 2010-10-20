20 октября - всемирный день остеопороза

Остеопороз — это распространенное заболевание, понижающее плотностькостей, из-за чего скелет становится более хрупким, а вероятностьпереломов значительно возрастает.

Остеопороз одно из самыхраспространенных заболеваний в мире: ему подвержена каждая третьяженщина и каждый восьмой мужчина. Женщины, как правило, страдают отостеопороза после 50 лет, мужчины— после 70.

По данным ВОЗ, остеопорозкак причина инвалидности и смертности людей занимает четвертое местопосле инфекционных заболеваний.

Если Вы курите, мало двигаетесь, имеете заболевания желудка илиэндокринной системы, гинекологические заболевания, не употребляетемолочных продуктов, в семье были случаи переломов позвонков, предплечьяили шейки бедра, а Ваш вес меньше 56 кг., то Вы в группе риска.Возможно, Вам требуется обследование или Вы уже нуждаетесь в лечении отостеопороза.

Бороться с остеопорозом можно на любой стадии заболевания ив любом возрасте. При этом необходимо к физической активностиприбавлять разумное меню, которое изобилует молочными продуктами, рыбой,овощами.