6-тысячный сертификат на материнский капитал получила Елена Копылова

Его обладательницей стала Елена Копылова, мама двоих дочерей: Марии и Дарьи. Именно с рождением маленькой Даши у родителей появилась возможность получить сертификат на материнский капитал. «Мы решили потратить средства материнского капитала на строительство жилого дома» - рассказала молодая мама Елена Копылова. – «340 тысяч рублей неплохое начало для осуществления стройки».

Как отметили в пресс-службе отделения пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и Пригородному району, уже 440 тагильских семей улучшили свои жилищные условияс помощью материнского капитала. Всего на эти цели было направлено около 133 млн. рублей. И одна мама в городе решила направить материнский капитал на увеличение собственной пенсии. Также «материнские» деньги могут быть потрачены на образование детей.