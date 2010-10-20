Боевая граната была обнаружена на улице Ломоносова

Утром ее обнаружил мужчина, выезжавший на машине из двора дома 18 на улице Ломоносова. Успев остановиться перед ней, мужчина вызвал милицию. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб перекрыли дорогу, и запретили жителям ближайших домов выходить на улицу. Саперы определили, что граната Ф-1 боевая, но в ней отсутствовал взрывной механизм. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник штаба ОВД по Ленинскому району Николай Комаров, теоретически при механическом воздействии, то есть под колесами машины, граната могла взорваться, - рассказал Николай Комаров.