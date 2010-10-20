Деньги на постельное белье для Дома малютки собраны

Напомним, на прошлой неделе корреспонденты Радио «Маяк - Нижний Тагил» рассказали об акции проекта «Русская демография» в Нижнем Тагиле. Активисты решили подарить дому малютки, где находятся 45 сирот в возрасте до 3-х лет, новое постельное бельё. Для этого нужно было собрать более 11-ти тысяч рублей. Почти вся сумма была собрана сразу же после выхода репортажа – неравнодушные тагильчане без перерыва звонили координатору проекта «Русская демография» в Нижнем Тагиле Наталье Вахониной и предлагали деньги.