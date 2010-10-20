Деньги на постельное белье для Дома малютки собраны
20 октября 2010, 17:16ОбществоАнка
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Уже на этой неделе волонтёры закажут постельное бельё для малышей из дома малютки.
Напомним, на прошлой неделе корреспонденты Радио «Маяк - Нижний Тагил» рассказали об акции проекта «Русская демография» в Нижнем Тагиле. Активисты решили подарить дому малютки, где находятся 45 сирот в возрасте до 3-х лет, новое постельное бельё. Для этого нужно было собрать более 11-ти тысяч рублей. Почти вся сумма была собрана сразу же после выхода репортажа – неравнодушные тагильчане без перерыва звонили координатору проекта «Русская демография» в Нижнем Тагиле Наталье Вахониной и предлагали деньги.
На сегодня собрано уже 11 тысяч 700 рублей. Это ровно столько, сколько нужно, чтобы заказать 45 комплектов постельного белья. Уже на этой неделе заказ передадут на фабрику.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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