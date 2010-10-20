Джоан Роулинг получила премию имени Андерсена

Чек на полмиллиона крон (93 тысячи долларов)вручен писательнице на родине датского литератора - в городе Оденсе(остров Фюн в центральной Дании), передает ИТАР-ТАСС.

Согласно учредителям, премии может быть удостоен литератор, которогоможно сравнить с Андерсеном.Выступая в местном концертном зале, Роулинг, однако, отклонила сравнениес великим сказочником, сказав, что всегда преклонялась перед автором«Русалочки» и «Гадкого утенка».