Джоан Роулинг получила премию имени Андерсена
20 октября 2010, 08:08ОбществоОльга
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Джоан Роулинг, автор знаменитой серии книг о Гарри Поттере, стала лауреатом датской литературной премии имени Ганса Христиана Андерсена.
Чек на полмиллиона крон (93 тысячи долларов)вручен писательнице на родине датского литератора - в городе Оденсе(остров Фюн в центральной Дании), передает ИТАР-ТАСС.
Согласно учредителям, премии может быть удостоен литератор, которогоможно сравнить с Андерсеном.Выступая в местном концертном зале, Роулинг, однако, отклонила сравнениес великим сказочником, сказав, что всегда преклонялась перед автором«Русалочки» и «Гадкого утенка».
По словам Роулинг, денежное содержание премии будет переданоблаготворительному обществу, которое поддерживает лечение рассеянногосклероза, от которого умерла ее мать.
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