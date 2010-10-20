Массовые тестирования на наркотики начнутся в тагильских школах

Как ожидается, тесты пройдут 9000 школьников в возрасте от 13 до 14 лет. Ранее в некоторых городах Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле прошёл эксперимент по выявлению психоактивных веществ в организме школьников: из 7000 обследованных в группу риска попали 174. При этом наркологи отмечают, что в эту группу риска могли попасть люди, принимающие некоторые медицинские препараты. Но волноваться родителям не стоит: абсолютная конфиденциальность результатов тестов гарантируется.