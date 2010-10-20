Массовые тестирования на наркотики начнутся в тагильских школах
В ближайшее время в тагильских школах начнутся массовые тестирования учащихся на наркотики.
Как ожидается, тесты пройдут 9000 школьников в возрасте от 13 до 14 лет. Ранее в некоторых городах Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле прошёл эксперимент по выявлению психоактивных веществ в организме школьников: из 7000 обследованных в группу риска попали 174. При этом наркологи отмечают, что в эту группу риска могли попасть люди, принимающие некоторые медицинские препараты. Но волноваться родителям не стоит: абсолютная конфиденциальность результатов тестов гарантируется.
Если ребёнок попадет в группу риска, следует обратиться к местному наркологу, советует директор Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Ирина Петрова.Обращаться можно непосредственно и в сам Центр реабилитации и коррекции – там помощь готовы оказать областные наркологи и психологи.До начала массового тестирования педагогам предстоит убедить родителей школьников в необходимости процедуры. После решения всех оргвопросов, тесты будут проводиться в школах без предварительного уведомления.
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