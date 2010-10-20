МВД Чечни: нападение на парламент организовал новый лидер боевиков
20 октября 2010, 07:47ОбществоОльга
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Боевики провели акцию устрашения и атаковали парламент Чеченской Республики. Все нападавшие уничтожены. Боевики, напавшие во вторник утром на здание чеченского парламента в Грозном, входили в бандформирование «новоявленного» лидера бандподполья Чечни Хусейна Гакаева, считают в МВД Чеченской Республики.
«По нашей оценке, сегодняшнюю акцию, целью которой было уничтожениеруководства парламента, спланировал Гакаев, который недавнодемонстративно вышел из подчинения Доку Умарова, уведя также из-под егокомандования большинство экстремистов в регионе», - сказал ИТАР-ТАССэксперт чеченского МВД, ссылаясь на оперативные данные.
Возбуждено уголовное дело по шести статьям УК РФ (30 – покушение наубийство, 105 - убийство, 222 – незаконный оборот оружия, 223 –изготовление оружия, 277 – посягательство на жизнь государственныхдеятелей, 317 – посягательство на жизнь сотрудника милиции), уточняютсяличности нападавших, сообщает NEWSru.com.
В результате атаки на парламент погибли три человека, 17 получилиранения. Бандиты ликвидированы.
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