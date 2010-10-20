МВД Чечни: нападение на парламент организовал новый лидер боевиков

«По нашей оценке, сегодняшнюю акцию, целью которой было уничтожениеруководства парламента, спланировал Гакаев, который недавнодемонстративно вышел из подчинения Доку Умарова, уведя также из-под егокомандования большинство экстремистов в регионе», - сказал ИТАР-ТАССэксперт чеченского МВД, ссылаясь на оперативные данные.