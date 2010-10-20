Наибольший рост достигнут в производстве транспортных средств

За январь — сентябрь индекс промышленного производства в Свердловской области составил 115,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года, сообщает пресс-служба Министерства экономики и труда Свердловской области. Наибольший рост физических объемов промышленного производства с начала года достигнут в производстве транспортных средств и оборудования – почти 202%.