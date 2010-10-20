Наибольший рост достигнут в производстве транспортных средств
20 октября 2010, 16:19ОбществоАнка
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В 2010 году наибольший рост в Свердловской области достигнут в производстве транспортных средств и оборудования.
За январь — сентябрь индекс промышленного производства в Свердловской области составил 115,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года, сообщает пресс-служба Министерства экономики и труда Свердловской области. Наибольший рост физических объемов промышленного производства с начала года достигнут в производстве транспортных средств и оборудования – почти 202%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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